В Украине коронавируса нет - Минздрав

Источник: Корреспондент.net

В Украине по состоянию на 26 января не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба президента Украины.

Министр сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано случаев заражения этим вирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.