В Украине массовые нарушения в "день тишины" – КИУ

Источник: Корреспондент.net

Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) фиксируют массовые нарушения избирательного законодательства в "день тишины" накануне внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте КИУ в субботу, 20 июля.

Указано, что, несмотря на запрет по законодательству, в избирательных округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Кроме того, в последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и политических сил.

Наблюдатели КИУ сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Реклама кандидатов и партий также присутствует в сети Интернет.

Так, на Херсонщине в избирательном округе №186 возле трассы Херсон – Каховка размещен ряд билбордов, выполненных в стилистике политической партии Слуга народа и надписью: "Сделаем их еще раз! 21 июля". В этом же округе разместили билборды на белом фоне с надписью: "За своего. Не потеряй свою землю!".

В округе №184 заметили билборды такого содержания: "С заботой о людях! 21 июля. Выбирай!".

А в округе №185 разместили билборды #нашПАШ, что может соответствовать инициалам одного из кандидатов, а именно Павла Филипчука, кандидата от Оппозиционной платформы – За життя.

В Запорожской области в округе №80 сегодня зафиксировали билборды с лозунгами: «За рабочие места для молодежи. Владимир Кюрчев», "За современную медицину. Дмитрий Нестеренко".

На Черниговщине (ОИО №210) наблюдатели КИУ обнаружили значительное количество агитационных материалов, которые до сих пор размещены на досках объявлений и столбах электроопор.

В Кропивницком (ОИО №99) агитировали за кандидата Александра Дануцу.

В Славянске разместили наружную рекламу, выполненную в стилистике политических партий Оппозиционная платформа – За життя и Оппозиционный блок. Отдельные билборды выполнены в советской стилистике.

Кроме того, в КИУ сообщили, что на Закарпатье в "день тишины" от имени одного из кандидатов избирателям рассылают агитационные смс. В частности, такие сообщения утром 20 июля получили сразу двое наблюдателей КИУ в Закарпатской области.

"SMS написаны на венгерском языке, и кроме нарушения избирательного законодательства содержат признаки дезинформации и манипуляции. SMS сообщение подписано от имени Ласло Брензовича, лидера КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья)", – сообщили в КИУ.

В сообщении также призывают голосовать за третий номер в бюллетене мажоритарного округа №73, хотя, по данным КИУ, под этим номером в бюллетене указан кандидат-клон Ласло Брензович.