В Украине меньше двух тысяч новых случаев COVID-19
Источник: Корреспондент.net
В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 987 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 104 958. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 23 августа.
Отметим, что количество инфицированных снизилось после четырех суток роста. Так, вчера сообщалось о рекордных 2 328 случаях заболеваний. Также трое суток подряд показатель новых зараженных превышал 2 000.
За последние 24 часа больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (307), Черновицкой области (213), Одесской области (212), Ивано-Франковской области (174) и Харьковской области (169).
Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 27 человек, а с начала пандемии – 2271.
При этом за сутки выздоровели 500 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 52 235.
Сейчас коронавирусом болеют 50 952 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 960.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая обл - 3592 (+39)
- Волынская обл - 5102 (50)
- Днепропетровская обл - 1966 (+34)
- Донецкая обл - 1234 (19)
- Житомирская обл - 2821 (+87)
- Закарпатская обл - 6987 (+102)
- Запорожская обл - 1331 (+44)
- Ивано-Франковская обл - 7805 (+174)
- Кировоградская обл - 764 (8)
- м. Киев - 11814 (+307)
- Киевская обл - 4952 (+71)
- Львовская обл - 13111 (+146)
- Луганская обл - 243 (11)
- Николаевская обл - 981 (+43)
- Одесская обл - 5909 (+121)
- Полтавская обл - 642 (+6)
- Ровенская обл - 8460 (+77)
- Сумская обл - 1165 (+20)
- Тернопольская обл - 4626 (+119)
- Харьковская обл - 7493 (+169)
- Херсонская обл - 334 (+2)
- Хмельницкая обл - 1946 (+42)
- Черновицкая обл - 8926 (+213)
- Черкасская обл - 1286 (+38)
- Черниговская обл - 1468 (45)