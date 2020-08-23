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23.08.2020

В Украине меньше двух тысяч новых случаев COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 987 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 104 958. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 23 августа.

Отметим, что количество инфицированных снизилось после четырех суток роста. Так, вчера сообщалось о рекордных 2 328 случаях заболеваний. Также трое суток подряд показатель новых зараженных превышал 2 000.

За последние 24 часа больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (307), Черновицкой области (213), Одесской области (212), Ивано-Франковской области (174) и Харьковской области (169).

Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 27 человек, а с начала пандемии – 2271.

При этом за сутки выздоровели 500 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 52 235.

Сейчас коронавирусом болеют 50 952 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 960.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая обл - 3592 (+39)
  • Волынская обл - 5102 (50)
  • Днепропетровская обл - 1966 (+34)
  • Донецкая обл - 1234 (19)
  • Житомирская обл - 2821 (+87)
  • Закарпатская обл - 6987 (+102)
  • Запорожская обл - 1331 (+44)
  • Ивано-Франковская обл - 7805 (+174)
  • Кировоградская обл - 764 (8)
  • м. Киев - 11814 (+307)
  • Киевская обл - 4952 (+71)
  • Львовская обл - 13111 (+146)
  • Луганская обл - 243 (11)
  • Николаевская обл - 981 (+43)
  • Одесская обл - 5909 (+121)
  • Полтавская обл - 642 (+6)
  • Ровенская обл - 8460 (+77)
  • Сумская обл - 1165 (+20)
  • Тернопольская обл - 4626 (+119)
  • Харьковская обл - 7493 (+169)
  • Херсонская обл - 334 (+2)
  • Хмельницкая обл - 1946 (+42)
  • Черновицкая обл - 8926 (+213)
  • Черкасская обл - 1286 (+38)
  • Черниговская обл - 1468 (45)
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