В Украине меньше двух тысяч новых случаев COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 987 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 104 958. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в воскресенье, 23 августа.

Отметим, что количество инфицированных снизилось после четырех суток роста. Так, вчера сообщалось о рекордных 2 328 случаях заболеваний. Также трое суток подряд показатель новых зараженных превышал 2 000.

За последние 24 часа больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (307), Черновицкой области (213), Одесской области (212), Ивано-Франковской области (174) и Харьковской области (169).

Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 27 человек, а с начала пандемии – 2271.

При этом за сутки выздоровели 500 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 52 235.

Сейчас коронавирусом болеют 50 952 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 960.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины: