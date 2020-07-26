В Украине может появится новая авиакомпания

Источник: Корреспондент.net

Новый руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что увольнение бывшего главы компании Евгения Хайнацкого вызвано тем, что он "принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика".

"Когда начался связанный с карантином кризис, мы всей командой усиленно работали над тем, чтобы спасти бизнес, находить новые возможности, оптимизировать все, что можно, и повысить нашу эффективность. Но, как оказалось, Евгений Хайнацкий, который был в нашей команде, работал на то, чтобы результат был у кого-то другого. Он принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика, который будет работать на украинском рынке", — рассказал Сероухов в интервью Центру транспортных стратегий.