26.07.2020
В Украине может появится новая авиакомпания
Источник: Корреспондент.net
Новый руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что увольнение бывшего главы компании Евгения Хайнацкого вызвано тем, что он "принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика".
"Когда начался связанный с карантином кризис, мы всей командой усиленно работали над тем, чтобы спасти бизнес, находить новые возможности, оптимизировать все, что можно, и повысить нашу эффективность. Но, как оказалось, Евгений Хайнацкий, который был в нашей команде, работал на то, чтобы результат был у кого-то другого. Он принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика, который будет работать на украинском рынке", — рассказал Сероухов в интервью Центру транспортных стратегий.
Других подробностей касательно новой авиакомпании пока нет.
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