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30.05.2020

В Украине намерены повысить нормы потребления газа

Источник: Корреспондент.net

Министерство энергетики предлагает правительству повысить нормы потребления газа для пользователей без счетчиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Такая инициатива объясняется проблемами о неконтролируемом объеме потребления газа некоторыми домохозяйствами, что приводит к убыткам предприятий, говорят в министерстве.

На данный момент при условии использования только газовой плиты действует норма в 3,28 кубометра с человека, а предлагается повысить ее с апреля по сентябрь - до 5,2 кубометра на человека, а с октября по март - 7,6 кубометров на человека.

Когда используется только газовая плита, но без горячей воды, норму планирут повысить с 5,39 кубометров на человека до 7,1 кубометра на человека с апреля по сентябрь и до 12 кубометров на человека с октября по март.

При использовании газовой плиты и газовой колонки предлагают поднять норму с 10,49 кубометра на человека до 16,3 кубометра на человека с апреля по сентябрь, и до 27 кубометров на человека с октября по март.

Министерство объясняет, что проблемой является отсутствие 100% коммерческого учета газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, и наличие экономически обоснованных норм потребления газа.

"Это приводит к бесплатному использованию газа бытовыми потребителями в размере 2,6 млрд грн на год", - говорят в Минэнерго.

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