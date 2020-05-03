В Украине нет серьезных вспышек коронавируса – МОЗ

Источник: Корреспондент.net

В Украине отсутствуют серьезные вспышки коронавируса COVID-19 благодаря карантинным ограничениям. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье, 3 мая.

По словам министра, в стране уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми случаями заболевания.

"Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу отразились на способности оказывать помощь медицинской системы", – сказал Степанов.

Глава Минздрава выразил уверенность, что в случае соблюдения рекомендаций ведомства эпидемия пойдет на спад.

"Уверен, если мы и в дальнейшем будем придерживаться всех этих мероприятий и рекомендаций Минздрава, у нас эпидемия будет проходить в режиме с постепенным снижением количества заболеваний и увеличением количества выздоровевших", – заявил министр.