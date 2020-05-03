Найти

03.05.2020

В Украине нет серьезных вспышек коронавируса – МОЗ

Источник: Корреспондент.net

В Украине отсутствуют серьезные вспышки коронавируса COVID-19 благодаря карантинным ограничениям. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье, 3 мая.

По словам министра, в стране уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми случаями заболевания.

"Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу отразились на способности оказывать помощь медицинской системы", – сказал Степанов.

Глава Минздрава выразил уверенность, что в случае соблюдения рекомендаций ведомства эпидемия пойдет на спад.

"Уверен, если мы и в дальнейшем будем придерживаться всех этих мероприятий и рекомендаций Минздрава, у нас эпидемия будет проходить в режиме с постепенным снижением количества заболеваний и увеличением количества выздоровевших", – заявил министр.

Новости раздела
Украина
03.05.2020
Посол Украины отказался от церемонии в Берлине из-за представителя РФ
Глава украинской дипмиссии в Германии отклонил приглашение на церемонию завершения Второй мировой войны из-за присутствия посла России.
Украина
03.05.2020
В Украине нет серьезных вспышек коронавируса – МОЗ
Нынешняя ситуация с COVID-19 не отражается на способности медицинской системы оказывать помощь пациентам.
Украина
03.05.2020
Оптовая цена на дизтопливо упала ниже 13 гривен
Оптовые цены на топливо в апреле снижались, реагируя на обвал внешних котировок при относительно стабильном курсе валют.
Украина
03.05.2020
Посол Украины в Германии предложил пари о Крыме
Украинский дипломат считает необходимым сохранять санкции против России, а призывы снять их, по его мнению, являются лучшим доказательством того, что санкции на самом деле работают.
Украина
03.05.2020
За мэра Черкасс заступились во Львове и Франковске
В уголовном деле против Анатолия Бондаренко увидели наступление на местное самоуправление.
Украина
01.05.2020
Во Львове ФОПы устроили акцию протеста
Протестующие требуют с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса, а также на законодательном уровне отменить налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность в течение карантина.
Украина
01.05.2020
Отправка заробитчан: в МИД назвали требования
МИД выдвигает ряд требований странам-работодателям, в частности относительно медицинских и социальных гарантий, а также обеспечения обсервации.
Украина
01.05.2020
В НАБУ анонсировали подозрения Коломойскому
Одна из статей, по которой ведется расследование - хищение госимущества в особо крупных размерах.
Украина
01.05.2020
В МОЗ рассказали, где повышенная зарплата медиков
Кабмин перечислил в регионы трехкратную зарплату медработников, однако местные чиновники ее задерживают, сказал Максим Степанов.
Украина
30.04.2020
Без денег и защиты. Почему протестуют медики
По всей стране протестуют медики, им обещали 300% надбавки за борьбу с коронавирусом, а вместо этого наоборот заплатили даже меньше, чем было раньше.
Украина
30.04.2020
На борьбу с COVID-19 потратили 2,6 млрд гривен
Крупнейшим поставщиком по сумме заключенных договоров за весь период карантина стало казенное научно-производственное объединение Форт МВД Украины – более 140 млн гривен.
Украина
30.04.2020
В семи областях смертность от COVID выше среднего
Большой процент умерших имели также сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и т.д.
Оптовая цена на дизтопливо упала ниже 13 гривен | Посол Украины отказался от церемонии в Берлине из-за представителя РФ