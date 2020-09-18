В Украине обновили деление на карантинные зоны

Украина будет использовать правду и реальное положение дел на линии разграничения для того, чтобы лишить противника любого шанса усилить давление, отметили в Офисе президента.

Продукты питания за август подешевели на 1,5%. Больше всего овощи – на 13,5% и фрукты – на 8,4%.

Отныне иностранцам запрещен транзитный проезд, также будут пускать в страну только людей, имеющих родственников в Украине или учащихся в вузах.

На протяжении следующих 20 лет Украина будет вынуждена платить в случае роста ВВП выше 3%. Сумма может составить 22 миллиарда долларов.

Андрей Деркач причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США, считают в американском Минфине.

В июле импортные цены на газ для Украины подскочили на 45%, а в августе упали почти на 15%.

Заместитель Кравчука в ТКГ заявил, что слишком занят, чтобы встречаться с нардепами, которые пригласили его на разговор после скандального заявления об амнистии сепаратистам.

В рамках партнерства Украина как полноправная участница взяла на себя обязательства в пяти сферах.

Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие "после оккупации части ее территории", заявили власти.

С 1 января до 1 июля прожиточный минимум останется без изменений на уровне 2189 грн, с 1 декабря он повысится до 2393 грн.

Проект госбюджета-2021 основан на макроэкономическом прогнозе, который Кабинет министров утвердил в июле этого года.

Депутат написал заявление о выходе из фракции после того, как появилась информация о том, что его помощника, якобы поймали на взятке.

Две трети средств Фонда остаются неиспользованными. Почти полностью израсходованы средства на обеспечение правопорядка и нетронуты средства, выделенные на культуру.

Глава государства пригласил австрийских инвесторов поучаствовать в конкурсах на концессию и приватизацию пяти портов и нескольких госбанков.

По закону бюджет должен быть принят до 20 ноября, но его могут принять с задержкой - до 1 декабря.

У Зеленского заявили, что он не терпит коррупцию в любых ее проявлениях. С таким заявлением выступили после скандала с генпрокурором, которая не подписывает подозрение нардепу из "Слуги народа".

При этом говорить о второй волне эпидемии коронавируса в стране некорректно, заявляет главный санврач.

Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности, отмечают в офисе президента.

Участники стрельбы являются выходцами из кавказского региона и относятся к одной из организованных преступных группировок Одесской области, по данным СБУ.

Сейчас в хранилищах уже 27 млрд кубометров газа. До отопительного сезона планируют закачать еще по меньшей мере миллиард кубометров.

С утра пятницы хасиды уезжали с нейтральной территории, на которой они провели несколько суток. На данный момент иностранцев там не осталось.

Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 18 сентября, утвердила новое деление Украины на карантинные зоны, которое заработает со следующей недели.

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