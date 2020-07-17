В Украине обвалилось производство сельхозпродукции

Источник: Корреспондент.net

В Украине производство сельскохозяйственной продукции за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упало на 18,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.