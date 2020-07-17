17.07.2020
В Украине обвалилось производство сельхозпродукции
Источник: Корреспондент.net
В Украине производство сельскохозяйственной продукции за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упало на 18,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что основной спад зафиксирован в июне.
По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%, хозяйства населения - на 8,4%.
При этом в растениеводстве производство сократилось на 56,8%, в животноводстве - на 2,2%.
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