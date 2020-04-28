28.04.2020
В Украине от COVID чаще умирают мужчины
Источник: Корреспондент.net
В Украине с начала эпидемии коронавируса от этой болезни умерли 239 человек, сообщается в пресс-центре Минздрава.
Большую часть погибших составляют мужчины - 132 летальных случая.
"С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией. По половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастной - лица старше 50 лет (85% всех случаев)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.
Минздрав выражает соболезнования близким умерших и призывает оставаться дома, а при первых признаках респираторного заболевания позвонить семейному врачу. Своевременное обращение может спасти жизнь.
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