В Украине ответили на требование МВФ

Источник: Корреспондент.net

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что международным партнерам Украины не следует переживать поводу ситуации вокруг антикоррупционных институтов. Об этом она заявила в интервью Савику Шустеру.

Таким образом генпрокурор прокомментировала ситуацию с уходом с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и признанием неконституционным указа о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Венедиктова призвала "отделять людей от институтов".

"Ни у кого из нас нет права собственности на должность, которую занимаешь. Вопрос не в фамилиях, вопрос в институтах. Институты должны работать абсолютно независимо и так, как прописано в законе, поэтому оснований для международных партнеров переживать, что что-то происходит с институтами абсолютно никаких нет", - заявила она.