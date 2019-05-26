В Украине ожидается подъем уровня воды в реках

Источник: Корреспондент.net

На реках Западной Украины ожидается дальнейшее поднятие уровня воды. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра в воскресенье, 26 мая.

Так, на 0,1-0,6 м уровень воды поднимется на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Возможно затопление заводей и сельскохозяйственных угодий. В Сокальском районе Львовской области вода может подтопить приречные населенные пункты.

На реках бассейна Припяти уровень воды может подняться на 0,2-0,8 м с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений. В ряде сел Волынской и Ровенской области возможно затопление дорог местного значения.

Также, подъем уровня воды ожидается на реке Тиса возле Чопа. Прогнозируется подъем воды на 1140-1190 см с удержанием воды в поймах.