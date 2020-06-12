В Украине платных дорог не будет - Укравтодор

Источник: Корреспондент.net

В Украине вместо платных дорог намерены ввести дополнительный сбор для иностранных грузовиков. Об этом сообщил в пятницу, 12 июня, глава Укравтодора Александр Кубраков.

"У нас сейчас все дороги бесплатные, пока не отремонтируем. О платных дорогах речь не может идти вообще", - сказал Кубраков.

Он отметил, что Украина осталась единственной в регионе, где не ввели так называемый толлинг - когда фура платит за каждый километр.

"Сейчас обсуждается идея, зарегистрирован законопроект о том, чтобы иностранные транзитные грузовики, которые едут через территорию Украины, платили этот дополнительный сбор. Об украинских грузовика речь вообще не идет", - уточнил Кубраков.