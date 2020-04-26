26.04.2020
В Украине почти полтысячи случаев COVID за сутки
Источник: Корреспондент.net
В Украине по состоянию на 9:00 26 апреля 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая, сообщает пресс-служба Минздрава.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 388 случаев;
- Волынская область - 241 случай;
- Днепропетровская область - 292 случая;
- Донецкая область - 29 случаев;
- Житомирская область - 348 случаев;
- Закарпатская область - 329 случаев;
- Запорожская область - 182 случая;
- Ивано-Франковская область - 731 случай;
- Кировоградская область - 323 случая;
- м. Киев - 1188 случаев;
- Киевская область - 542 случая;
- Львовская область - 348 случаев;
- Луганская область - 29 случаев;
- Николаевская область - 111 случаев;
- Одесская область - 220 случаев;
- Полтавская область - 172 случая;
- Ровенская область - 508 случаев;
- Сумская область - 95 случаев;
- Тернопольская область - 607 случаев;
- Харьковская область - 147 случаев;
- Херсонская область - 87 случаев;
- Хмельницкая область - 70 случаев;
- Черновицкая область - 1341 случай;
- Черкасская область - 257 случаев;
- Черниговская область - 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 24842 сообщение о подозрении.
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