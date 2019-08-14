В Украине почти вдвое ускорился рост ВВП - Госстат

Источник: Корреспондент.net

Рост ВВП Украины за первое полугодие 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%.Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы статистики в среду, 14 августа.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.