14.08.2019
В Украине почти вдвое ускорился рост ВВП - Госстат
Источник: Корреспондент.net
Рост ВВП Украины за первое полугодие 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%.Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы статистики в среду, 14 августа.
Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.
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