В Украине подешевел импортный газ

Источник: Корреспондент.net

В марте 2020 года средняя цена импортного газа в Украине снизилась почти на 9% по сравнению с февралем до 153,65 долл. за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2020 года, которая составляет 4163,7385 грн, или 153,646 долл., за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Таким образом средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года уменьшилась на 8,8% по сравнению с февралем 2020 года.