В Украине подорожает электричество

Источник: Корреспондент.net

Тариф госкомпании НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии с 1 августа вырастет на 54,6%, до 240,23 грн/МВт-ч без НДС. Такое решение в субботу, 11 июля, приняла Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг.

Тариф увеличен для погашения долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников через госпредприятие Гарантированный покупатель.