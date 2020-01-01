01.01.2020
В Украине повысилась минимальная зарплата
Источник: Корреспондент.net
Минимальная заработная плата в Украине в минувшем году повысилась на 13,2% до 4723 гривны.
Согласно вступившему 1 января в силу закону О Государственном бюджете на 2020 год минимальная месячная заработная плата установлена на уровне 4723 гривны. В 2019 году она составляла 4173 гривны.
Кроме того, на 174 гривны повышен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц и с 1 января 2020 года составляет 2027 гривен.
Для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум с 1 января составляет 1779 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 гривен; для трудоспособных лиц – 2102 гривны; для лиц, утративших трудоспособность – 1638 гривен.
Кроме того, с 1 января уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 25%, для детей – 85%, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100% прожиточного минимума.
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