03.08.2020
В Украине появились частные производители спирта
Источник: Корреспондент.net
Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным компаниям.
"С 1 июля госпредприятие Укрспирт больше не является монополистом", - подчеркнул он. По словам Блескуна, в связи с демонополизацией отрасли важно обеспечить контроль со стороны государства за объемом производства и реализации спирта.
"Ранее мы сводили все объемы реализации. Видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет", - отметил он.
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