В Украине появились частные производители спирта

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным компаниям.

"С 1 июля госпредприятие Укрспирт больше не является монополистом", - подчеркнул он. По словам Блескуна, в связи с демонополизацией отрасли важно обеспечить контроль со стороны государства за объемом производства и реализации спирта.

"Ранее мы сводили все объемы реализации. Видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет", - отметил он.