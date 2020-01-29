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29.01.2020

В Украине превышен эпидпорог по гриппу

Источник: Корреспондент.net

Украина приближается к пику заболеваемости гриппом, который в этом году приходится на конец января - начало февраля. 

"Когда мы ожидаем пик - мы сейчас к нему приближаемся. Согласно прогнозу, который был предоставлен нашими специалистами, действительно, конец января-начало февраля - это пик заболеваемости на грипп и ОРВИ. Можно сказать, уже очень близко", - сказала она.

Несмотря на то, что в регионах закрывают школы, в ближайшее время ожидается некоторое снижение заболеваемости среди детского населения, добавила врач.

Также Кошалко сообщила, что в Украине от гриппа умерло 13 человек.

"У нас зарегистрировано, по состоянию на сегодня, 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев в том числе 1 ребенок в возрасте до 4 лет. Большинство летальных случаев зарегистрировано среди лиц, имевших хронические заболевания, что является осложняющим фактором при течении заболевания. Также они все не были вакцинированы", - сказала Кошалко.

По ее словам, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%.

"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог, превышение достаточно незначительное, 1,4%. Но это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей", - отметила Кошалко.

По ее словам, в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях, есть регионы которые находятся на низком эпидемическом уровне.

"Есть три региона находящихся уже на среднем эпидемическом уровне активности - это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. На сегодняшний день у нас лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа на территории почти всей Украине. Преобладают в циркуляции вируса гриппа типа А, H1, N1", - отметила врач.

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