В Украине провели 500 тестов на коронавирус

Источник: Корреспондент.net

С начала нынешнего года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на коронавирус COVID-19. "Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (три ​​случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, три образца исследуются)", – говорится в сообщении.

Указано, что подозрение – это предварительный диагноз, который еще не подтвержден клинически и лабораторно. Подозрение устанавливают врачи только в случаях, четко подпадают под критерии, утвержденные Миздравом.

Также отмечается, что вирусологическая референс-лаборатория продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

В Минздраве подтвердили, что по состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).