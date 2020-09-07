В Украине проверят школы и детсады в красной зоне

Источник: Корреспондент.net

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании дала поручение проконтролировать выполнение местными органами власти условий карантина.

"Было поручено Национальной полиции, Госпотребслужбе в случае установления факта неисполнения местными органами исполнительной власти и или местными органами самоуправления противоэпидемических мероприятий на территории региона (административно-территориальной единицы), где установлен "красный" уровень эпидемической опасности принять соответствующие меры государственного реагирования и о результатах в течение недели проинформировать Кабинет министров", – написал Немчинов.

Также Нацполиции и Госпотребслужбе совместно с Минобразования и местными органами власти поручено подать на следующее заседание Комиссии информацию о количестве дошкольных учреждений и учебных заведений, которые работают на территории региона, в котором установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Кроме того, председателям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручено провести внеочередные заседания региональных комиссий, а о результатах в однодневный срок проинформировать Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, которая, в свою очередь, обобщить соответствующие материалы и о результатах в трехдневный срок проинформировать правительство.