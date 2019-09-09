В Украине резко подскочило автопроизводство

Источник: Корреспондент.net

В августе 2019 года на украинских заводах было собрано 668 автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Вся августовская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За прошлый месяц, по данным ассоциации, на Еврокаре собрали 553 машины, что треть больше, чем в августе 2018-го.

Выпуск коммерческих автомобилей увеличился с 1 шт до 34 (без учета АвтоКраза, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).

В августе коммерческие автомобили производили Черкасский автобус и ЗАЗ, изготовив 26 шт и 8 шт соответственно.

Августовское производство автобусов, согласно данным Укравтопрома, выросло на 45% до 81 шт. Больше всего автобусов, как и в августе прошлого года, изготовил Черкасский автобус (35 шт). За ним расположились корпорация Богдан (19 автобусов), Черниговский автозавод (16 автобусов), Часовоярский завод (6 шт) и ЗАЗ (5 автобусов).