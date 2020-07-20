В Украине смертность пошла на спад

Источник: Корреспондент.net

В Украине смертность населения пошла на спад в январе-мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Всего с начала года в Украине умерло 239 967 человек. В то же время за январь-май 2019 года умерло 260 934 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 115 968 человек (в прошлом году - 126 723), миграционный прирост составил 7 341 человек (в прошлом году - 11 842).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июня 2020 года составляла 41 785 758 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 116 658 человек, в том числе за май - на 20 463 человек.