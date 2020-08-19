В Украине снижен прогноз урожая зерна

Источник: Корреспондент.net

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уменьшило прогноз урожая зерновых культур в 2020 году с 72,1 млн до 70 млн тонн.

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, погодные условия последних недель повлекли потерю потенциального урожая кукурузы или его существенное снижение. Ориентировочно потери по кукурузе могут составить около 2 млн тонн.

"Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 млн тонн", - уточнил Высоцкий.