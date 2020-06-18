В Украине сократилось население - Госстат

Источник: Корреспондент.net

Численность населения Украины по состоянию на 1 мая 2020 года составляет меньше 42 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Госстата в четверг, 18 июня.

“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2020 года составила 41806,2 тыс. человек. В течение января-апреля 2020 года численность населения уменьшилась на 96,2 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных”, - сказано в сообщении.