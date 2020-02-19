В Украине стали ловить больше нелегалов

Источник: Корреспондент.net

В прошлом году пограничники обнаружили на 10% больше незаконных мигрантов, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 19 февраля.

"В частности, за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы показатели выросли с 1203 человек в 2018 году до 1350 иностранцев в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них больше всего граждан Турции, далее следуют граждане Молдовы, Афганистана, Бангладеш, России, Вьетнама, Ирака, Индии и Шри-Ланки.

"При этом 980 незаконных мигрантов задержаны на границе со странами ЕС, а 200 и 100 на границе с Молдовой и Россией соответственно", - добавили в пресс-службе.

Также в 2019 году обнаружили 18 тысяч иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине.