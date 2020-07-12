В Украине уменьшается количество безработных - Шмыгаль

Источник: Корреспондент.net

В Украине сокращается количество безработных на фоне экономического восстановления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 11 июля, в Facebook.

Также глава правительства сообщил, что 86% заведений, в частности кафе и ресторанов, возобновили работу после вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19.

"Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в третьем квартале этого года", - сказал Шмыгаль.