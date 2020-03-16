В Украине умерла женщина с подозрением на COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 в понедельник, 16 марта, умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Черновицкая ОГА в Facebook.

"Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В ОГА также сообщили, что накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидают в ближайшее время.

Кроме того, в Черновицкой ОГА выразили соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что число подозрений на COVID-19 в Украине выросло. В Николаеве пребывает в изоляции шесть пациентов с подозрением на коронавирус, а в самоизоляции находятся 29 жителей Полтавской области.