В Украине упразднили прапорщиков

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 0906, который направлен на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

Документ представила нардеп от Слуги народа, замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

"Этот законопроект вводит НАТОвские звания для сержантского, старшинского состава, солдат и также нормирует их развитие в соответствии со стандартами НАТО и тем вызовам, которые сейчас стоят перед нашим государством", - сказала Безуглая.

Устанавливается, что по своим военным званиям начальниками являются:

военнослужащие сержантского и старшинского состава – для военнослужащих рядового состава одной с ними воинской части;

военнослужащие младшего офицерского состава — для военнослужащих младшего сержантского и старшинского состава одной с ними воинской части и военнослужащих рядового состава;

майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — для военнослужащих рядового, младшего и старшего сержантского и старшинского состава;

полковники, капитаны 1 ранга, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава и младшего офицерского состава;

генерал-полковники, адмиралы – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава;

генералы армии Украины – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, генерал-майоров, контр-адмиралов, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-полковников, адмиралов.

В законопроекте прописаны обязанности командира бригады (в частности организовывать мероприятия морально-психологического обеспечения); сержанта бригады (быть образцом для личного состава). Прописано, чем должен заниматься заместитель командира бригады - в том числе принимать участие в отборе кандидатов на контрактную службу; заместитель командира бригады - в частности, контролировать качество еды, которой кормят военнослужащих.

В документе урегулированы полномочия начальника медицинской службы бригады и медицинской службы полка и других медицинских работников.

Главный сержант бригады в мирное и военное время отвечает за предоставление командиру бригады информации и предложений по вопросам прохождения военной службы.