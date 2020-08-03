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03.08.2020

В Украине ускорилось падение в базовых отраслях

Источник: Корреспондент.net

В середине лета падение Индекса производства базовых отраслей Украины усилилось, говорится в обзоре Национального банка за июль.

Согласно опубликованным данным, показатель упал до 9,6% г/г (8,9% г/г в мае).

Причиной этого называется снижение производства в сельском хозяйстве (на 40,6% г/г) из-за позднего начала жатвы и более низкой урожайности ранних зерновых.

При этом большинство видов экономической деятельности продемонстровали рост благодаря смягчению карантинных ограничений, восстановлению внутреннего и внешнего спроса и расходов на дорожное строительство.

В частности, замедлилось падение в промышленности (до 5,6% г/г) и возобновился рост в оптовой и розничной торговле. Увеличение объемов транзита газа обусловило замедление спада в грузовом транспорте. Расходы бюджета на дорожное строительство поддержали улучшения показателей в строительстве.

"Впрочем, пассажирский транспорт, несмотря на улучшение показателей перевозок, до сих пор демонстрирует значительное падение на фоне сохранения отдельных ограничений в рамках адаптивного карантина", - говорится в обзоре.

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