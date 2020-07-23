В Украине ускорилось снижение добычи газа

Источник: Корреспондент.net

Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания Укргаздобыча в январе-июне 2020 года сократила добычу газа на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на ее сайте в четверг, 23 июля.

"В I полугодии 2020 года компания обеспечила добычу 6,69 млрд кубометров газа, который был поставлен населению и ТКЭ. Отклонение от аналогичных показателей прошлого года составляет минус 0,8% или 53 млн кубометров голубого топлива, в то время как средняя цена реализации газа компанией снизилась на 47% по сравнению с І полугодием 2019 года", – говорится в сообщении.

В Укргаздобыче заявляют, что сейчас ведется разработка среднесрочной стратегии разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов.

"Мы меняем подходы к управлению проектами в сфере разведки и добычи газа. Разрабатываем среднесрочную стратегию разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов. Среди ее главных целей – нарастить ресурсную базу углеводородов. Фактически – создать новый фундамент для развития отрасли", – отметил директор дивизиона Нафтогаз разведка и добыча Александр Романюк.