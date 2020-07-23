Найти

23.07.2020

В Украине ускорилось снижение добычи газа

Источник: Корреспондент.net

Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания Укргаздобыча в январе-июне 2020 года сократила добычу газа на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на ее сайте в четверг, 23 июля.

"В I полугодии 2020 года компания обеспечила добычу 6,69 млрд кубометров газа, который был поставлен населению и ТКЭ. Отклонение от аналогичных показателей прошлого года составляет минус 0,8% или 53 млн кубометров голубого топлива, в то время как средняя цена реализации газа компанией снизилась на 47% по сравнению с І полугодием 2019 года", – говорится в сообщении.

В Укргаздобыче заявляют, что сейчас ведется разработка среднесрочной стратегии разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов.

"Мы меняем подходы к управлению проектами в сфере разведки и добычи газа. Разрабатываем среднесрочную стратегию разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов. Среди ее главных целей – нарастить ресурсную базу углеводородов. Фактически – создать новый фундамент для развития отрасли", – отметил директор дивизиона Нафтогаз разведка и добыча Александр Романюк.

Новости раздела
Украина
23.07.2020
Газпром переплатит за транзит 30% - Оператор ГТС
Российская компания не использует полностью проплаченный объем транспортировки газа через украинскую ГТС.
Украина
23.07.2020
Террорист планировал захватить собор в Луцке
Изначально Кривош намеревался устроить атаку на луцкий собор, но от этой идеи пришлось отказаться из-за карантина.
Украина
23.07.2020
Украина разместила евробонды на $2 миллиарда
Еврооблигации с погашением в 2033 году размещены с доходностью 7,25%. Первая попытка сорвалась в начале месяца из-за отставки главы НБУ.
Украина
23.07.2020
В Украине ускорилось снижение добычи газа
В Укргаздобыче занялись разработкой среднесрочной стратегии разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов.
Украина
23.07.2020
Названы условия получения транша от Евросоюза
В ЕС ожидают проведения ряда реформ в Украине, в частности, реформы налоговой и таможни, внедрения IT-решений и улучшения бизнес-климата.
Украина
21.07.2020
В МВД заявили о задержании сообщников террориста
Правоохранители отчитались о проведенной спецоперации по задержанию захватчика автобуса с заложниками в Луцке.
Украина
21.07.2020
В Луцке освобождены 13 заложников - СБУ
Правоохраненители предотвратили жертвы среди мирного населения в ходе спецоперации по освобождению заложников.
Украина
21.07.2020
Новый глава Нацбанка впервые встретился с послами G7
Новый глава Нацбанка намерен поддерживать достижение реформы финансового сектора последних лет.
Украина
21.07.2020
Опубликованы материалы дела экс-главы Укравтодора
Расследование коррупции Славомира Новака продолжалось с осени прошлого года. Подозрения вручены пяти лицам.
Украина
21.07.2020
СБУ признала захват в Луцке терактом
Службе безопасности начала расследование захвата по статье терроризм. Полиция что-то передала в автобус.
Украина
21.07.2020
На улицах Киева усилили меры безопасности
Людей призывают в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета сообщать в полицию.
Украина
20.07.2020
В Украине смертность пошла на спад
За январь-май 2019 года умерло 260 934 человек, а за аналогичный период текущего года скончались 239 967 человек.
Названы условия получения транша от Евросоюза | Украина разместила евробонды на $2 миллиарда