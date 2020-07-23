В Украине ускорилось снижение добычи газа
Источник: Корреспондент.net
Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания Укргаздобыча в январе-июне 2020 года сократила добычу газа на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на ее сайте в четверг, 23 июля.
В Укргаздобыче заявляют, что сейчас ведется разработка среднесрочной стратегии разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов.
"Мы меняем подходы к управлению проектами в сфере разведки и добычи газа. Разрабатываем среднесрочную стратегию разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов. Среди ее главных целей – нарастить ресурсную базу углеводородов. Фактически – создать новый фундамент для развития отрасли", – отметил директор дивизиона Нафтогаз разведка и добыча Александр Романюк.