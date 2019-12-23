В Украине ускорился спад промпроизводства

Источник: Корреспондент.net

Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики в понедельник, 23 декабря.

По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2019 к ноябрю-2018 также снизилось на 6,9%.

Согласно данным статведомства, падение было зафиксировано во всех отраслях: перерабатывающей – на 6,4%, добывающей – на 7,9%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 12%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в ноябре сократилось на 4,6%, но с учетом сезонного фактора произошло его сокращение на 1,9%.

В целом, по итогам 11 месяцев 2019 года объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%. Падение фиксируется непрерывно с июня. Так, в октябре было зафиксировано снижение на 5%, в сентябре – на 1,1%, в августе – на 1,7%, в июле – на 0,2%.