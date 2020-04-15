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15.04.2020

В Украине узаконили паспорт в смартфоне

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.

Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

"Сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении Дія. Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее", - сообщили в ведомстве.

В министерстве говорят, что если у вас нет ID-карты, можно загрузить в Дію зарубежный биометрический паспорт, он так же будет заверять вашу личность и предоставлять такие же права и возможности, как и бумажный, действующий внутри страны.

По информации Минцифры, е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция, а также на почте, при получении посылок, писем и при приобретении алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия.

По завершении карантина е-паспорта также будут полезными: во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом и во время медицинского обслуживания и банковских операций; при получении административных услуг.

В министерстве обратили внимание, что Украина - первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог. Сейчас пользователями приложения Дія являются уже более 2,1 млн украинцев.

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