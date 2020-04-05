В Украине уже 1308 случаев COVID, 37 летальных

Наибольшее падение отмечается для индекса стоимости сахара, которая снизилась на 19 процентов.

Владимир Зеленский инициировал создание программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса.

Глава государства не намерен отзывать подписи руководителя ОП Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Не рекомендуется употреблять алкоголь и сидеть больше полчаса. Также желательно заниматься упражнениями для поддержания формы.

Бизнесмен назвал законопроект не "антиколомойским", а "антиукраинским: торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников".

В этом году журнал Forbes оценил состояние Рината Ахметова в 2,4 миллиардов долларов - в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.

Город с 8 апреля закрывают на въезд транзитного транспорта и транспорта, который прибывает из других регионов Украины.

"В течение суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров", - говорится в сообщении центра.

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