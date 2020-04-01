01.04.2020
В Украине уже около 800 случаев коронавируса
Источник: Корреспондент.net
В Украине по состоянию на вечер среды, 1 апреля, зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр Минздрава.
По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса методом ПЦР-исследования.
Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Новости раздела
Украина
01.04.2020
Нацбанк снова опустил курс гривны
Американская валюта подорожала на 13 копеек, а евро на семь копеек. Доллар также прибавил в цене и на межбанке.
Украина
01.04.2020
Кабмин создает фонд борьбы с COVID в 100 млрд грн
Правительство призывает Раду принять изменения в госбюджет, чтобы создать фонд, занимающийся борьбой с коронавирусом и его последствиями.
Украина
01.04.2020
В ВОЗ ждут миллион подтвержденных случаев COVID-19
В ВОЗ ожидают, что в ближайшие несколько дней мир достигнет одного миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Украина
01.04.2020
В Украине уже около 800 случаев коронавируса
В Украине по последним данным уже 20 смертей от коронавируса, 13 инфицированным удалось избавиться от болезни.
Украина
01.04.2020
Ученые рассказали, сколько жизней спасет карантин
Ученые опубликовали исследование, которое показало, что без ограничений в 2020 году было бы 40 миллионов умерших от COVID-19.
Украина
30.03.2020
В декларации нового главы МОЗ нашли три миллиона
У нового министра здравоохранения не задекларировано недвижимое имущество, в то же время у его жены есть квартира и паркоместо.
Украина
30.03.2020
В Черновцах скончался больной коронавирусом
В городской больнице №1 Черновцов умер пациент, инфицированный коронавирусом. Мужчине было 84 года.
Украина
30.03.2020
В Киев из Южной Кореи доставили тесты на COVID-19
В Украину из Южной Кореи прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления коронавирусами.
Украина
30.03.2020
Нацбанк снизил официальный курс доллара
Курс американской валюты упал на 12 копейки до 28,06 гривен, а евро подорожал на шесть копеек.
Украина
30.03.2020
Рада поддержала "антиколомойский" закон
Принятие данного закона является ключевым требованием МВФ к Украине по новой программе сотрудничества.
Украина
30.03.2020
Коронавирус в Украине: последние данные
Еще утром было сообщено о 480 подтвержденных случаях коронавируса. За короткий период прирост составил 68 человек.