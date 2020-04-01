В Украине уже около 800 случаев коронавируса

Источник: Корреспондент.net

В Украине по состоянию на вечер среды, 1 апреля, зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр Минздрава.

По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса методом ПЦР-исследования.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.