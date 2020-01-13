В Украине введут реестр педофилов

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О реестре педофилов". Об этом сообщает сайт парламента в понедельник, 13 января.

Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего (реестр) будет собой представлять автоматизированную электронную базу данных, которая будет созданна для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке. Его держателем является Министерство юстиции Украины.

В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, даты рождения, место жительства или пребывания, преступления, за которое он был осужден, вида уголовного наказания, к нему был применен, информацию о фактически отбытого им наказания, а также о нарушении правил административного надзора.

"Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего к созданию реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора ", - говорится в тексте закона.

Определено, что пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Также закон определяет, кто имеет право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре.

Подчеркнем, в редакции закона к первому чтению также предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.

Отметим, что сегодня Зеленский также подписал закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".