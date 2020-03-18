18.03.2020
В Украине выросло число зараженных COVID-19
Источник: Корреспондент.net
В Украине по состоянию на 22:00 среды, 18 марта, подтверждено 16 случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так в Черновицкой области - 10 человек, Житомирской - один, Киевской - два, Донецкой - один и в Киеве - два.
"Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные", - говорится в сообщении.
Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц, добавили в МОЗ.
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