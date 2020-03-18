В Украине выросло число зараженных COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Украине по состоянию на 22:00 среды, 18 марта, подтверждено 16 случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так в Черновицкой области - 10 человек, Житомирской - один, Киевской - два, Донецкой - один и в Киеве - два.

"Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные", - говорится в сообщении.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц, добавили в МОЗ.