07.06.2020
В Украине за сутки около 500 случаев COVID
Источник: Корреспондент.net
За прошедшие сутки, 6 июня, в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии.
Суммарная цифра по стране с начала пандемии - 26 999 случаев COVID-19.
Умерли от инфекции за минувшие сутки 11 человек, выздоровели - 242.
В общем выздоровели 12054 человек, болеет COVID-19 - 14157 человека.
Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 68, Черновицкой области - 54 и в Киев - 43.
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