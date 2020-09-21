В Украине зафиксировали рост розничной торговли

Источник: Корреспондент.net

В августе 2020 года в Украине объем оборота розничной торговли вырос на 2,2% по сравнению с июлем. Об этом сообщает Госстат в понедельник, 21 сентября.

При этом в августе 2020 года против августа 2019 года объем оборота розничной торговли увеличился на 8,7%.

Тем не менее темпы роста оборота розничной торговли за август замедлились по сравнению с показателем в 12,1% за июль.

Кроме того, в январе-августе 2020 года объем оборота розничной торговли вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.