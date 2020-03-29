В Украине зафиксировано 418 случаев COVID-19
Источник: Корреспондент.net
Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 418.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев", - сказано в сообщении.
Сейчас коронавирус обнаружен:
▪️ Винницкая область - 22 случая;
▪️ Волынская область - 2 случая;
▪️ Днепропетровская область - 6 случаев;
▪️ Донецкая область - 2 случая;
▪️ Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;
▪️ Закарпатская область - 1 случай;
▪️ Запорлжская область - 11 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
▪️ Кировоградская область - 4 случая;
▪️ Киев - 82 случая;
▪️ Киевская область - 45 случаев;
▪️ Львовская область - 5 случаев;
▪️ Луганская область - 2 случая;
▪️ Одесская область - 8 случаев;
▪️ Полтавская область - 1 случай;
▪️ Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)
▪️ Сумская область - 6 случаев (1 летальный)
▪️ Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)
▪️ Харьковская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 1 случай;
▪️ Хмельницкая область - 1 случай
▪️ Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
▪️ Черкасская область - 46 случаев;
▪️ Черниговская область - 1 случай.
При этом данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма и Севастополя отсутствуют, добавили в МОЗ.