В Украине зафиксировано 418 случаев COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 418.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев", - сказано в сообщении.

Сейчас коронавирус обнаружен:

▪️ Винницкая область - 22 случая;

▪️ Волынская область - 2 случая;

▪️ Днепропетровская область - 6 случаев;

▪️ Донецкая область - 2 случая;

▪️ Житомирская область - 5 (1 летальный) случаев;

▪️ Закарпатская область - 1 случай;

▪️ Запорлжская область - 11 случаев;

▪️ Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

▪️ Кировоградская область - 4 случая;

▪️ Киев - 82 случая;

▪️ Киевская область - 45 случаев;

▪️ Львовская область - 5 случаев;

▪️ Луганская область - 2 случая;

▪️ Одесская область - 8 случаев;

▪️ Полтавская область - 1 случай;

▪️ Ровенская область - 9 случаев (2 летальных)

▪️ Сумская область - 6 случаев (1 летальный)

▪️ Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный)

▪️ Харьковская область - 1 случай;

▪️ Херсонская область - 1 случай;

▪️ Хмельницкая область - 1 случай

▪️ Черновицкая область - 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

▪️ Черкасская область - 46 случаев;

▪️ Черниговская область - 1 случай.

При этом данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма и Севастополя отсутствуют, добавили в МОЗ.