В Украине зафиксировано еще 16 случаев Covid-19

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире Украина 24.

"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", — сказал он.