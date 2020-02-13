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13.02.2020

В Украине заметили рекордное падение цен на газ

Источник: Корреспондент.net

Стоимость газа на украинском рынке упала до минимума для последних 10-ти лет. Об этом в четверг, 13 февраля, пишет Экономическая правда со ссылкой на данные энергопровайдера ETG.UA.

Отмечается, что начиная с третьего квартала 2019 года цена на газ упала ниже 186 долларов за тысячу кубометров.

По данным компании, на рекордное падение повияли аномально теплая зима, решения вопроса транзита российского газа через Украину - после подписания нового договора предложение превысило спрос. Как итог - стремительное падение цены до рекордных показателей.

Также повлияла китайская промышленность, которая является основным мировым потребителем газа, через коронавирус значительно сократила производство, в некоторых отраслях на 40%. Соответственно сократилось потребление, и цена на мировом рынке стала еще ниже.

При этом отмечается, что в начале 2020 года были небольшой рост, но продолжение теплой зимы и китайский коронавирус опустят ценовую планку еще ниже.

"Опираясь на эту информацию, мы можем прогнозировать цену в 2020 году на уровне 120-150 дол", - говорят аналитики компании и уточняют, что из-за избыточного предложение на рынке существенного подорожания газа ожидать не стоит.

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