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16.03.2020

В Украине запретили пассажирские перевозки

Источник: Корреспондент.net

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Об этом написал министр инфраструкртуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", - написал Криклий.

Кроме того прекращается работа метрополитенов в городах.

Министр инфраструктуры призвал украинцев соблюдать эти нормы и по возможности оставаться дома.

Отметим, что мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии Украинской правде заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - сказал Кернес.

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