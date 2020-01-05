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05.01.2020

В Украине запустят единый туристический портал

Источник: Корреспондент.net

В Украине создадут единый туристический портал. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабмина в воскресенье, 5 января.

Единый туристический портал будет работать онлайн и в телефонном режиме, а также будет функционировать на базе Министерства культуры, молодежи и спорта.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - рассказал Гончарук.

Премьер также добавил, что создание единого туристического портале предусмотрено программой деятельности правительства, которая была утверждена в сентябре 2019 года. Работу туристического портала планируют запустить к осени 2020 года, а в регионах создадут локальные туристско-информационные центры.

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