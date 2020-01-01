В Украине заработала гарантированная цена на газ

Источник: Корреспондент.net

С нового года цена на газ в Украине выросла с 5878 гривен до 6600 гривен за тысячу кубометров.

Указанные цены не включают стоимость транспортировки топлива.

С 1 января правительство прекратило регулировать цены на газ для населения, которые прежде удерживало на определенном уровне, компенсируя поставщикам разницу с рыночными ценами.

С 2020 года цена определяется, исходя из мировых цен на топливо с учетом стоимости транспортировки.