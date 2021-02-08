В Україні по-новому реєструватимуть прописку: Що зміниться

Источник: depo.ua

У нашій державі з 1 квітня 2021 року планують спростити схему реєстрації місця проживання.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "Україна 24".

За словами Федорова, для того, щоб позначити місце проживання, громадянам потрібно буде зайти на портал і заповнити невелику заяву, вказавши свою фактичну адресу. Якщо таку заяву заповнюватиме власник, то підтвердження щодо вдалої реєстрації прописки має прийти автоматично. Якщо ні, то господареві житла на електронну пошту або в додаток прийде посилання, за допомогою якого він зможе підтвердити реєстрацію. Як наголосив сам міністр, надалі ця процедура дасть можливість скасувати штампи в паспортах.

"З квітня запускаємо послугу, вона буде напівдекларативна. Штамп у паспорті – ми спростимо цю процедуру, і чиновники не матимуть право вимагати цей штамп або довідку", – заявив Федоров.

Водночас Федоров додав, що з вересня 2021 року чиновники не зможуть вимагати від українців паперові документи – такий документ уже розробляють у його відомстві. Інформацію держслужбовці зможуть отримувати з електронних реєстрів.

Зазначимо, що Федоров у Telegram поцікавився в українців досвідом отримання довідки про реєстрацію місця проживання.

"Кожен 3-й українець проживає не за місцем реєстрації. Мало того, більш ніж 1 000 000 українців живуть взагалі без "прописки". Чому така значна статистика? Ми знаємо і перемагаємо корінь проблеми, щоб у квітні запустити електронну послугу. Розкажіть про свій досвід, пов'язаний з отриманням даної послуги", – написав він.