В Україні щеплення проти коронавірусу зробили понад 15 000 людей. За добу найбільше — на Донеччині

Источник: hromadske.ua

В Україні за 5 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили ще 3 277 людям. Від початку кампанії з вакцинації щеплення зробили 15 758 людям.

Про це повідомляє Telegram-канал «Коронавірус_інфо», верифікований МОЗ.

Найбільшу кількість щеплень за добу зробили у Донецькій області — 360 (напередодні у Дніпропетровській області).

Також лідерами за кількістю щеплень є Тернопільська (260), Черкаська (259), Одеська (240) та Вінницька (220) області. У Києві за добу першу дозу вакцини ввели 100 людям.

За весь час найбільше щеплень зробили у Донецькій області (1 470), а найменше — у Закарпатській (284).

Вакцинація в Україні

З 24 лютого в нас розпочалася вакцинація проти коронавірусу. Наразі в Україну прибули перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу CoviShield (розроблена Oxford/AstraZeneca) від виробника Serum Institute India. Перед тим її зареєстрували.

Першими вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID-19. Щеплення також зробили міністр охорони здоров'я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та президент Володимир Зеленський.

Чим вакцинують українців?

23 лютого в Україну прибули перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу CoviShield від виробника Serum Institute India. Перед тим її зареєстрували.

Це препарат, розроблений Oxford/AstraZeneca, який виробляється на потужностях в Індії. Вакцину схвалили для екстреного використання. Фактично, CoviShield — це та сама «оксфордська» вакцина, яку для локального індійського ринку випускає SII.

Наразі триває третя фаза клінічних випробувань препарату CoviShield в Індії, Бразилії, Великій Британії, Південній Африці, Кенії та США. Водночас вакцину вже схвалили до екстреного використання в Індії та Канаді.

Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року у виданні Lancet. Вакцина показала ефективність 70,4%, згідно з даними 11 636 добровольців.