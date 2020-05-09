В Украину эвакуировали еще 700 граждан

Источник: Корреспондент.net

В аэропорт Борисполь из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании прилетели почти 700 украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 9 мая.

"За прошедшие сутки аэропорт Борисполь принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли этими самолетами", - сказано в сообщении.

При этом пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

"Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - добавили в министерстве.

Все прибывшие установили мобильное приложение Действуй дома и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение необходимой информации в приложение пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

В целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,5 тысяч граждан.