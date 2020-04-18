В Украину из Иерусалима привезли Благодатный огонь

Люди пострадали от упавших деревьев, кусков железа и телевизионной антенны, отметили в столичной аварийно-спасательной службе.

Украинские власти выступят с обращением о смягчении мер карантина уже 24 апреля, а в мае возможно возобновление движения транспорта.

После Пасхи коронавирусом могут заболеть до 10% украинцев и тогда "медики будут выбирать, кому жить".

Киев накрыл дым от пожаров в Житомирской области, а не с Чернобыльской зоны, заявил Антон Геращенко.

Киев получил ПЦР-тестов в несколько раз больше, чем другие области. И больше всего исследований провел.

В апреле уровень безработицы в Украине подскочил на 27%. Но в НБУ говорят, что виной тому не только карантин.

"Благодатный огонь уже в Украине. Делегация Украинской Православной Церкви доставила Благодатный огонь в Украину", - указано в сообщении.

Делегация Украинской православной церкви Московского патриархата привезла из Иерусалима в Украину Благодатный огонь. Об этом сообщает Центр информации УПЦ МП.

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