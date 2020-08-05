05.08.2020
В Украину перевели почти $5,4 миллиардов
Источник: Корреспондент.net
Объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за границы в январе-июне 2020 года составил $5,365 млрд.
Через международные платежные системы поступило $1,187 млрд. Из них на США пришлось 18%, на Италию - 14%, на Израиль - 12%, на Россию - 7%, на Германию - 6%.
Переводы из Украины за границу составили $246 млн, из них $212 млн через международные платежные системы, что на 26,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
На Россию пришлось 33%, на Грузию - 12%, на Азербайджан - 5%, на Турцию - 4%, на Польшу - 4%.
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